Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В "черную пятницу" из салона в Киеве угнали Tesla Model X - СМИ

Комментариев: 0
Мошенники под видом покупателей прибыли в один из салонов и во время тест-драйва скрылись.
Электрокар якобы предлагали поменять на дорогой катер
Электрокар якобы предлагали поменять на дорогой катер
Tesla

Из одного из автосалонов Киева в "черную пятницу" угнали премиальный электромобиль Tesla Model X. Об этом в субботу, 24 ноября, пише AUTOGEEK ссылаясь на соцсети.

По данным издания, электрокроссовер Tesla Model X был синего цвета и в комплектации 75D. Электромобиль был на львовской регистрации.

                                             
Согласно данным пользователя Facebook Максима Зинченко, электромобиль был на номерах ВС 4080 НI.

Читай также: В Киеве коммунальщики устроили драку посреди улицы

Сообщается, что угонщики прозванивали в несколько автосалонов Киева в течение дня и предлагали обмен электромобиля на дорогую яхту. Под видом покупателей они прибыли в один из салонов и во время тест-драйва просто скрылись на Tesla Model X 75D синего цвета.

Отмечается, что данный электромобиль может стоить около 85 тысяч долларов.

Также стало известно, что обмен предлагали на катер за 110 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области раскрыли преступную группу, которая занималась угоном элитных автомобилей.

Также правоохранители задержали банду, которая с требованием выкупа угнала десять автомобилей в Киеве и области.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: автомобили, Киев, автосалон, угон, черная пятница, электромобили, угон автомобиля, Tesla Motors, электрокар
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь