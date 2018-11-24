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В Киеве прошло шествие памяти жертв Голодомора

Комментариев: 4
В акции Свеча памяти приняли участие президенты нескольких стран.
Акция памяти жертв Голодомора
Акция памяти жертв Голодомора
president.gov.ua/

В Киеве состоялось шествие памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов "Свеча памяти". Ее в прямом эфире транслировал телеканал "112 Украина".

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В частности, шествие прошло по улице Лаврской, ее возглавил президент Украины Петр Порошенко со своей женой Мариной.

Также к шествию присоединились премьер-министр Украины Владимир Гройсман, президент Словакии Андрей Косичка, премьер-министр Молдовы Павел Филипп и президент Латвии Раймондс Вейонис.

Участники шествия подошли к Национальному музею “Мемориал жертв Голодомора”, где сразу же представители церквей начали молебен памяти жертв Голодоморов.

После молебна слово взял глава украинского государства. По окончанию его выступления была объявлена минута молчания, за которой ровно в 16:00 была начата акция памяти жертв Голодомора "Зажги свечу".

Напомним, сегодня в Украине отмечается День памяти жертв Голодомора

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Теги: Киев, Голодомор, Украина
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Комментариев (4)
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GALE    24.11.2018, 18:12
Оценка:  -1
GALE
Интересно, что у них сегодня на ужин?
atos    24.11.2018, 18:22
Оценка:  0
atos
Вермишель с сосиской)))
ВосставшийИзБана    24.11.2018, 18:35
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
2 GALE

Порционные снегири аля натюрель.
atos    24.11.2018, 17:41
Оценка:  0
atos
Лицемерные актёры((((
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