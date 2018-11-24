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В Киеве активисты "раскололи" арку Дружбы народов

Комментариев: 1
Активисты напомнили, что требование, с которым начинал голодовку Олег Сенцов, остается невыполненным.
На арке появилась Трещина дружбы
На арке появилась Трещина дружбы
Мария Томак / Facebook

В Киеве активисты и правозащитники символически "раскололи" арку Дружбы народов, чтобы привлечь внимание к судьбе украинцев, которые находятся в заключении в России.

Об этом сообщила координатор медийной инициативы за права человека Мария Томак на своей странице в Facebook в субботу, 24 ноября.

"После прекращения голодовки Олегом Сенцовым и Владимиром Балухом тема незаконно заключенных граждан Украины сразу исчезла из заголовков мировой прессы, с повестки дня высоких встреч. Чтобы о них не забыли, важно прилагать еще больше усилий. Международному сообществу и Украине не должно казаться, будто "теперь все ок"", – говорится в опубликованном заявлении активистов.

Отмечается, что требование, с которым начинал голодовку в России режиссер Олег Сенцов, остается невыполненным – все удерживаемые в РФ украинцы остаются за решеткой, судебные процессы против них продолжаются.

"В связи с продолжающейся войной на востоке Украины, оккупацией Крыма, незаконным удержанием украинских граждан по политическим мотивам Россией, мы выступаем с этим заявлением, а также культурной-солидарной акцией Трещина дружбы на символическом памятнике – арке Дружбы народов", – отметили активисты.

На арке появилась Трещина дружбы. Фото: Мария Томак / Facebook 
 

Ранее Олег Сенцов написал письмо о своем состоянии после голодовки, в котором рассказал, что чувствует себя намного лучше, чем месяц назад.

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Теги: Россия, Украина, Киев, украинцы, голодовка, правозащитники, политзаключенные, активисты, заключенные, Сенцов, арка Дружбы народов, Владимир Балух
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
atos    24.11.2018, 20:39
Оценка:  +4
atos
Клинические долбоёбы.
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