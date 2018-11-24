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В Киеве в пожаре погибла женщина

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Женщина, проживавшая на третьем этаже пятиэтажки, погибла в огне. По словам жильцов, накануне у нее умер муж.
В Киеве произошел пожар в Бортничах
В Киеве произошел пожар в Бортничах
kiev.informator.ua

В микрорайоне Бортничи в Киеве вечером в субботу, 24 ноября, произошел пожар. В квартире на третьем этаже дома по улице Евгения Харченко погибла женщина, сообщает Информатор.

Возгорание произошло около 21:40. В квартире жила 53-летняя женщина, ее спасти не удалось.

 Жильцы дома рассказали журналистам, что прошлой ночью у погибшей женщины умер муж. Также в квартире находились собака и кот. Пес задохнулся, а кота спасли пожарные.

Отмечается, что квартира выгорела почти полностью, а подъезд затянул едкий дым. Спасатели эвакуировали весь подъезд 5-этажного дома.  На месте событий работало три единицы пожарной техники, медики и полиция. Около 23:50 пожар был ликвидирован.

 

Cмотрите фотогалерею: В Киеве в пожаре погибла женщина

 

Напомним, в Ивано-Франковской области на пожаре обнаружили тела двух человек.

Ранее в городе Каменец-Днепровский во время тушения пожара в жилом доме спасатели обнаружили тела двух мужчин.

 

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Теги: Киев, смерть, видео, фото, пожар, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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