В Киеве ограбили жену бывшего премьера
Напротив Центрального универмага у женщины вытащили сумку из автомобиля.
В Киеве обокрали Марину Кинах, супругу бывшего премьер-министра Украины Анатолия Кинаха.
Кража произошла около Центрального универмага столицы, сообщила Кинах в Facebook.
"SOS! Прошу помощи... Напротив ЦУМа, возле киоска "Украинская перепичка", у меня ограбили машину... Украли большую чёрную сумку... Я в шоке! Верните, пожалуйста, за вознаграждение! Вещи ценны только для меня...", - написала Кинах.
В киевской полиции подтвердили информацию о краже. На месте работала следственно-оперативная группа, осматривают видео с камер наблюдения ЦУМа и места, где был припаркован автомобиль для установление личности правонарушителя и задержания.
Открыто уголовное производство.
Напомним, что в селе Стадница Тетиевского района Киевской области застрелили мужчину, который пытался обокрасть магазин.
В Харьковской области мужчина зарубил топором вора, который проник в его гараж.
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