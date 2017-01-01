Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве ограбили жену бывшего премьера

Комментариев: 0
Напротив Центрального универмага у женщины вытащили сумку из автомобиля.
Марину Кинах ограбили в Киеве
Марину Кинах ограбили в Киеве
Facebook Марины Кинах
 
В Киеве обокрали Марину Кинах, супругу бывшего премьер-министра Украины Анатолия Кинаха. 
 
Кража произошла около Центрального универмага столицы, сообщила Кинах в Facebook.
 
"SOS! Прошу помощи... Напротив ЦУМа, возле киоска "Украинская перепичка", у меня ограбили машину... Украли большую чёрную сумку... Я в шоке! Верните, пожалуйста, за вознаграждение! Вещи ценны только для меня...", - написала Кинах.
 
В киевской полиции подтвердили информацию о краже. На месте работала следственно-оперативная группа, осматривают видео с камер наблюдения ЦУМа и места, где был припаркован автомобиль для установление личности правонарушителя и задержания.
 
Открыто уголовное производство.
 
Напомним, что в селе Стадница Тетиевского района Киевской области застрелили мужчину, который пытался обокрасть магазин.
 
В Харьковской области мужчина зарубил топором вора, который проник в его гараж
 
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, ограбление, кража, ЦУМ, автомобиль, Анатолий Кинах
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь