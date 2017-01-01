В Киеве ограбили жену бывшего премьера

Напротив Центрального универмага у женщины вытащили сумку из автомобиля.

В Киеве обокрали Марину Кинах, супругу бывшего премьер-министра Украины Анатолия Кинаха.

Кража произошла около Центрального универмага столицы, сообщила Кинах в Facebook.

"SOS! Прошу помощи... Напротив ЦУМа, возле киоска "Украинская перепичка", у меня ограбили машину... Украли большую чёрную сумку... Я в шоке! Верните, пожалуйста, за вознаграждение! Вещи ценны только для меня...", - написала Кинах.

В киевской полиции подтвердили информацию о краже. На месте работала следственно-оперативная группа, осматривают видео с камер наблюдения ЦУМа и места, где был припаркован автомобиль для установление личности правонарушителя и задержания.

Открыто уголовное производство.