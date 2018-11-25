В Киеве ограбили жену бывшего премьера

Напротив Центрального универмага у женщины вытащили сумку из автомобиля.

В Киеве обокрали Марину Кинах, супругу бывшего премьер-министра Украины Анатолия Кинаха.

Кража произошла около Центрального универмага столицы, сообщила Кинах в Facebook.

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“SOS! Прошу помощи... Напротив ЦУМа, возле киоска Украинская перепичка, у меня ограбили машину... Украли большую черную сумку... Я в шоке! Верните, пожалуйста, за вознаграждение! Вещи ценны только для меня...“, - написала Кинах.

В киевской полиции подтвердили информацию о краже. На месте работала следственно-оперативная группа, отсматривает видео с камер наблюдения ЦУМа и места, где был припаркован автомобиль для установление личности правонарушителя и задержания. Открыто уголовное производство.

Ранее, в Киеве обокрали народного депутата Верховной Рады. Отмечается, что неизвестные украли у нардепа портмоне, удостоверение водителя, удостоверение нардепа и еще некоторые документы.