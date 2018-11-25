Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве ограбили жену бывшего премьера

Комментариев: 1
Напротив Центрального универмага у женщины вытащили сумку из автомобиля.
Марину Кинах ограбили в Киеве
Марину Кинах ограбили в Киеве
Facebook Марины Кинах

В Киеве обокрали Марину Кинах, супругу бывшего премьер-министра Украины Анатолия Кинаха. 

Кража произошла около Центрального универмага столицы, сообщила Кинах в Facebook.

Читай также: Прислуга депутата Николаевского горсовета ограбила его дом и угнала авто

“SOS! Прошу помощи... Напротив ЦУМа, возле киоска Украинская перепичка, у меня ограбили машину... Украли большую черную сумку... Я в шоке! Верните, пожалуйста, за вознаграждение! Вещи ценны только для меня...“, - написала Кинах.

В киевской полиции подтвердили информацию о краже. На месте работала следственно-оперативная группа, отсматривает видео с камер наблюдения ЦУМа и места, где был припаркован автомобиль для установление личности правонарушителя и задержания. Открыто уголовное производство.

Ранее, в Киеве обокрали народного депутата Верховной Рады. Отмечается, что неизвестные украли у нардепа портмоне, удостоверение водителя, удостоверение нардепа и еще некоторые документы.

Поделись:
Теги: Киев, ограбление, кража, ЦУМ, автомобиль, Анатолий Кинах
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
ВосставшийИзБана    25.11.2018, 16:13
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Так ограбили или обокрали?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь