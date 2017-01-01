Под посольством РФ в Киеве зажгли файеры
Протестующие возле посольства Российской Федерации начали бросать в здание горящие файеры.
Активисты вечером в воскресенье, 25 ноября, зажгли файеры под посольством Российской Федерации в Киеве. Соответствующее видео появилось на странице skrypin.ua в Facebook.
Обстановка под посольством обострилась.
По данным ТСН, на месте присутствуют усиленные отряды правоохранителей. Они действуют спокойно. О задержании пока ничего неизвестно.
Ранее сообщалось, что под российское посольство несколько десятков людей принесли шины. Они протестуют из-за агрессии России против украинских военных кораблей в районе Керченского пролива.
Напомним, сегодня Российская Федерация атаковала украинские судна в Азовском море. На данный момент известно о захвате трех кораблей. Кроме того, сообщалось о шести раненых украинских моряках.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент