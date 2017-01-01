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Под посольством РФ в Киеве зажгли файеры

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Протестующие возле посольства Российской Федерации начали бросать в здание горящие файеры.

Активисты вечером в воскресенье, 25 ноября, зажгли файеры под посольством Российской Федерации в Киеве. Соответствующее видео появилось на странице skrypin.ua в Facebook.

Обстановка под посольством обострилась.

По данным ТСН, на месте присутствуют усиленные отряды правоохранителей. Они действуют спокойно. О задержании пока ничего неизвестно.

Ранее сообщалось, что под российское посольство несколько десятков людей принесли шины. Они протестуют из-за агрессии России против украинских военных кораблей в районе Керченского пролива.

Напомним, сегодня Российская Федерация атаковала украинские судна в Азовском море. На данный момент известно о захвате трех кораблей. Кроме того, сообщалось о шести раненых украинских моряках.
 
 

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Теги: Киев, Черное море, Керченский пролив, видео, судно, корабли, Азовское море, посольство РФ
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Источник: korrespondent.net

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