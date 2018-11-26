СМИ: В Киеве сгорело авто на российских дипномерах

Автомобиль на дипномерах загорелся в километре от российского посольства. СМИ выяснили, что номера закреплены за российским дипучреждением.

Неподалеку от посольства Российской Федерации в Киеве сгорел автомобиль с дипломатическими номерными знаками. Об этом в понедельник, 26 ноября, сообщает Украинская правда.

"В переулке Ярослава Хомова 14а, на расстоянии около километра от посольства РФ, горит автомобиль. Пожарные, которые прибыли на место, погасили огонь", - пишет издание.

По информации телеканала 112, дипломатические номера принадлежали российскому дипломатическому учреждению.

Известно, что пострадавших нет

Напомним, в ночь на 26 ноября, под посольством РФ собрались активисты в знак протеста против действий РФ в Азовском море. Под здание посольства полетели дымовые шашки и файеры, однако позже полиция и Нацгвардия оцепили посольство и успокоили ситуацию.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet