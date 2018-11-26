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СМИ: В Киеве сгорело авто на российских дипномерах

Комментариев: 1
Автомобиль на дипномерах загорелся в километре от российского посольства. СМИ выяснили, что номера закреплены за российским дипучреждением.
Автомобиль загорелся в километре от российского посольства
Автомобиль загорелся в километре от российского посольства
Украинская правда

Неподалеку от посольства Российской Федерации в Киеве сгорел автомобиль с дипломатическими номерными знаками. Об этом в понедельник, 26 ноября, сообщает Украинская правда.

"В переулке Ярослава Хомова 14а, на расстоянии около километра от посольства РФ, горит автомобиль. Пожарные, которые прибыли на место, погасили огонь", - пишет издание.

По информации телеканала 112, дипломатические номера принадлежали российскому дипломатическому учреждению.

Известно, что пострадавших нет

Напомним, в ночь на 26 ноября, под посольством РФ собрались активисты в знак протеста против действий РФ в Азовском море. Под здание посольства полетели дымовые шашки и файеры, однако позже полиция и Нацгвардия оцепили посольство и успокоили ситуацию.

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Теги: конфликт, Киев, Украина-Россия, Черное море, Керченский пролив, Азовское море, пожар, поджог, посольство РФ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Izvestnaya    26.11.2018, 03:35
Оценка:  0
Izvestnaya
навіщо? треба було просто розібрати на місці. або не на місці...
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