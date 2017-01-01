СМИ сообщили о трех погибших в результате аварии, но в столичной полиции заявили, что жертв и пострадавших нет.

В Киеве на строительной площадке упал автокран – жертв и пострадавших нет. Инцидент произошел днем накануне, 25 ноября, на Осокорках, сообщили в столичной полиции.

"В 15.40 в дежурную часть поступила информация, что по ул. Заречная на строительной площадке во время проведения работ упал автокран... Информация о гибели людей в результате падения автокрана на строительстве в Киеве не соответствует действительности", - говорится в комментарии силовиков на информацию некоторых СМИ о трех жертвах.

Cмотрите фотогалерею: На стройке в Киеве упал кран

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители провели тщательный осмотр и пообщались со свидетелями.

Информация о падении автокрана внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений Дарницкого управления полиции. Проводится проверка.

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