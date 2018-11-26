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На улицах столицы работает 352 единицы снегоуборочной техники - КГГА

Комментариев: 1
На улицах столицы работает 352 единицы снегоуборочной техники - КГГА

Ночью и на рассвете ночная смена предприятий "Киевавтодора" продолжала обработку противогололедными материалами дороги, мосты, тротуары и подходы к наземным и подземных пешеходным переходах, остановок общественного транспорта, обслуживающих предприятий. Об этом сообщили в КК "Киевавтодор", пишет пресс-служба КГГА.

258 единиц спецтехники и бригады по ручной уборке были задействованы в этой работе. Чтобы не допустить образования гололеда, посыпочными материалами были обработаны как главные магистрали, улицы, по которым курсируют маршруты общественного транспорта, искусственные сооружения, спуски и подъемы, так и улицы районного значения.

Также, учитывая погодные условия, в "Киевавтодор" было оперативно увеличено количество спецтехники на дорогах города до 352 единиц.

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Комментариев (1)
NYKITA    26.11.2018, 11:31
Оценка:  0
NYKITA
Откуда столько техники?
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