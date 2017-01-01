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В Киеве дымовыми шашками забросали ТРЦ Ocean Plaza

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По неподтвержденным данным, в ТРЦ провели акцию националисты.
Ранее в ТРЦ уже проводились акции протеста
Ранее в ТРЦ уже проводились акции протеста
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В Киеве неизвестные забросали дымовыми шашками ТРЦ Ocean Plaza. Об этом сообщает в Facebook Киев Оперативный.

“Неизвестные лица забросали ТРЦ #OceanPlaza дымовыми шашками. Проводится эвакуация присутствующих. Причины таких действий пока неизвестны“, - говорится в сообщении.

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Как указывают в комментариях, за вышеуказанными действиями стоят националисты, которые провели антироссийскую акцию.

Напомним, в июле члены ВОО Сокол, с файерами пикетировали торговый центр Ocean Plaza, в связи с тем, что там работают российские магазины и заведения питания.

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Теги: ТРЦ, Ocean Plaza, дымовые шашки
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