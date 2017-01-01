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Снегопад в Киеве: за день произошло более 100 ДТП

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В столице по состоянию на вечер понедельника зафиксировано 113 вызовов о совершении дорожно-транспортных происшествий.
В столице за день зафиксировано 113 вызовов о ДТП
В столице за день зафиксировано 113 вызовов о ДТП
пресс-служба Национальной полиции

В Киеве по состоянию на 17:00 понедельника, 26 ноября, официально зафиксировано 113 вызовов о совершении дорожно-транспортных происшествий. Об этом со ссылкой на данные столичной полиции сообщает УНН.

"По состоянию на 17:00 на линию 102 поступило 113 сообщений о совершении ДТП", - говорится в сообщении.

Ранее на автотрассе Мытница-Фастов произошло смертельное ДТП.

Также сообщалось, что в Христиновском районе Черкасской области столкнулись два грузовика, в результате чего погибли по меньшей мере три человека.

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Теги: автомобили, Киев, ДТП, снегопады, дороги, авария, снегопад, непогода, снегопад в Киеве
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Источник: korrespondent.net

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