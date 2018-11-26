Под Радой требуют разорвать отношения с Россией

Националисты требуют от депутатов рассмотреть вопрос о расторжении любых отношений с Россией.

Около трех сотен митингующих у здания Верховной Рады в Киеве в понедельник, 26 ноября, требуют расторжения любых отношений с Россией, сообщает ТСН.

Как сообщается, у здания парламента находится до 300 представителей ВО Свобода и Конгресса украинских националистов.

Они требуют, чтобы депутаты кроме военного положения, рассмотрели сегодня вопрос о расторжении любых отношений с Россией, в частности, дипломатических и торговых.

Тем временем, в Раде до сих пор не началось внеочередное заседание по введению военного положения.

Ранее сообщалось, что члены Нацкорпуса и Нацдружин пришли под АП с требованием ввести военное положение, но не переносить выборы.

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