Под Радой требуют разорвать отношения с Россией
Около трех сотен митингующих у здания Верховной Рады в Киеве в понедельник, 26 ноября, требуют расторжения любых отношений с Россией, сообщает ТСН.
Как сообщается, у здания парламента находится до 300 представителей ВО Свобода и Конгресса украинских националистов.
Они требуют, чтобы депутаты кроме военного положения, рассмотрели сегодня вопрос о расторжении любых отношений с Россией, в частности, дипломатических и торговых.
Тем временем, в Раде до сих пор не началось внеочередное заседание по введению военного положения.
Ранее сообщалось, что члены Нацкорпуса и Нацдружин пришли под АП с требованием ввести военное положение, но не переносить выборы.
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