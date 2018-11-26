Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Под Радой требуют разорвать отношения с Россией

Комментариев: 2
Националисты требуют от депутатов рассмотреть вопрос о расторжении любых отношений с Россией.
Националисты жгут файера под Радой
Националисты жгут файера под Радой

Около трех сотен митингующих у здания Верховной Рады в Киеве в понедельник, 26 ноября, требуют расторжения любых отношений с Россией, сообщает ТСН.

Как сообщается, у здания парламента находится до 300 представителей ВО Свобода и Конгресса украинских националистов.

Они требуют, чтобы депутаты кроме военного положения, рассмотрели сегодня вопрос о расторжении любых отношений с Россией, в частности, дипломатических и торговых.

Тем временем, в Раде до сих пор не началось внеочередное заседание по введению военного положения.

Ранее сообщалось, что члены Нацкорпуса и Нацдружин пришли под АП с требованием ввести военное положение, но не переносить выборы.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, протесты, Рада, националисты, митинги в киеве, военное положение, митинг под Радой, Военное положение в Украине
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
colavova    26.11.2018, 19:45
Оценка:  0
colavova
отношения разорвать, оставить только сношение федерации
atos    26.11.2018, 19:45
Оценка:  0
atos
Кучка проплаченных, малолетних долбоёбов, и дальше продолжают разваливать страну(((
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь