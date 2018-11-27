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В Киеве активисты заблокировали ТРЦ Ocean Plaza

Комментариев: 9
Торгово-развлекательный центр Ocean Plaza принадлежит российскому олигарху и другу Путина Аркадию Ротенбергу.
В Киеве активисты заблокировали ТРЦ Ocean Plaza
© rau.ua
Фото 1/7
  • Торговые сети Carlo Pazolini, Gloria Jeans, Спортмастеp являются российскими
  • Торговые сети Carlo Pazolini, Gloria Jeans, Спортмастеp являются российскими
  • Торговые сети Carlo Pazolini, Gloria Jeans, Спортмастеp являются российскими
  • Торговые сети Carlo Pazolini, Gloria Jeans, Спортмастеp являются российскими
  • Торговые сети Carlo Pazolini, Gloria Jeans, Спортмастеp являются российскими
  • Торговые сети Carlo Pazolini, Gloria Jeans, Спортмастеp являются российскими
  • Торговые сети Carlo Pazolini, Gloria Jeans, Спортмастеp являются российскими
В Киеве активисты заблокировали ТРЦ Ocean Plaza
Торговые сети Carlo Pazolini, Gloria Jeans, Спортмастеp являются российскими
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Читай также: В июле в Киеве националисты с файерами разрисовали ТЦ Ocean plaza

В Киеве возле станции метро Лыбидская активисты националистических организаций проводят акцию протеста и блокируют работу ТРЦ Ocean Plaza.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

Все входы и выходы заблокированы, персонал и посетителей не пропускают.

Сообщается, что протестующие жгут файеры, а также принесли под торговый центр шины и разрисовали окна краской

“Под стенами ТРЦ находятся около 50 человек. Большинство из них — представители организации “Сокол“. Участники акции принесли автомобильные покрышки и сложили их перед центральным входом в ТРЦ. По словам протестующих, они собрались под торговым центром, потому что он принадлежит представителям РФ“, - уточняет Информатор.

Кроме того, утром парни разрисовали главный вход и стеклянные стены надписями: Геть московський бізнес, Власність Росії, Не купуй в Оушен Плаза.

Как сообщалось 26 ноября, в Киеве неизвестные забросали дымовыми шашками ТРЦ Ocean Plaza. 

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Теги: националисты, ТРЦ Ocean Plaza, протестующие
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Комментариев (9)
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black-antigen    27.11.2018, 12:12
Оценка:  0
black-antigen
Друзей Пети порошенко агента ФСБ трогать нельзя. Они у нас неприкосновенные. АТО-шников пересажали, активистов судят, гражда Украины щимят, а вот друзей путлдера (хозяина порошенко) трогать не смей !!!!!!!!
fkrfyfan    27.11.2018, 11:22
Оценка:  -5
fkrfyfan
А пьянь обстановку в стране не контролирует, только бабло в семью
Peyot    27.11.2018, 11:26
Оценка:  +3
Peyot
и снова ты отлично описал ситуацию на вашей рассее)))) карликовые алкаши крадут бабло у всех остальных алкашей которые за пределами кремля))))
fkrfyfan    27.11.2018, 11:10
Оценка:  -3
fkrfyfan
Обычные безработные бандюки - гвардия нынешней власти. Прямо штурмовики 30-х годов
Peyot    27.11.2018, 11:12
Оценка:  +1
Peyot
ты очень подробно описал все ваше узкое руководвтво да и половину населения рф!
Peyot    27.11.2018, 10:57
Оценка:  -3
Peyot
хорошо чот активная часть населения понимает где враг. пока это так мы не пропадем!
Зорян_и_Шкиряк    27.11.2018, 10:51
Оценка:  +1
Зорян_и_Шкиряк
Когда их наконец начнут бить?
Peyot    27.11.2018, 10:56
Оценка:  -3
Peyot
кого их? твоих ротенбергов?
Зорян_и_Шкиряк    27.11.2018, 11:09
Оценка:  +3
Зорян_и_Шкиряк
И этих тоже! )))))))))))
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