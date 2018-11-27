В Киеве активисты заблокировали ТРЦ Ocean Plaza

Читай также: В июле в Киеве националисты с файерами разрисовали ТЦ Ocean plaza

В Киеве возле станции метро Лыбидская активисты националистических организаций проводят акцию протеста и блокируют работу ТРЦ Ocean Plaza.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

Все входы и выходы заблокированы, персонал и посетителей не пропускают.

Сообщается, что протестующие жгут файеры, а также принесли под торговый центр шины и разрисовали окна краской

“Под стенами ТРЦ находятся около 50 человек. Большинство из них — представители организации “Сокол“. Участники акции принесли автомобильные покрышки и сложили их перед центральным входом в ТРЦ. По словам протестующих, они собрались под торговым центром, потому что он принадлежит представителям РФ“, - уточняет Информатор.

Кроме того, утром парни разрисовали главный вход и стеклянные стены надписями: Геть московський бізнес, Власність Росії, Не купуй в Оушен Плаза.