28 ноября заработают пункты обогрева, социальные патрули начнут раздавать чай, горячие обеды

В связи с прогнозируемым снижением температуры до -10 и ниже, пункты обогрева начинают свою работу уже с 28 ноября. Об этом сообщил директор Департамента социальной политики Юрий Крикунов.

Об этом сообщает пресс-служба.

"При ухудшении погодных условий городской оперативный штаб помощи бездомным начнет работу в усиленном режиме. Также на Железнодорожном вокзале, Привокзальной площади и пригородном вокзале Дарница развернут свою работу социальные патрули. Они будут развозить горячие обеды и чай, при необходимости могут оказать первую медицинскую помощь", - заметил Юрий Крикунов.

По его словам, бригады социальных работников будут проводить среди бездомных методическую разъяснительную работу. Сообщать, куда можно обратиться для возможности получения необходимой помощи.

Информация об адресах пунктов обогрева будет предоставлена ​​дополнительно.