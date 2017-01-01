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В Киеве на проезжей части провалился асфальт

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Никто из людей не пострадал.
Провал асфальта произошел возле гипермаркета Ашан
Провал асфальта произошел возле гипермаркета Ашан
kiev.informator.ua

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В Киеве на улице семьи Сосниных прямо посреди проезжей части провалился асфальт - огромная яма перегородила выезд со стоянки и дорогу. 

Об этом сообщает Информатор.

К счастью, пострадавших нет - на момент инцидента на этом участке не было ни пешеходов, ни машин.

 

Как сообщалось 6 ноября, возле вокзала в Киеве провалился асфальт -дорожники более недели игнорировали проблему.

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Теги: асфальт, провал, Киев
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