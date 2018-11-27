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Кличко: Введение военного положения не повлияет на жизнедеятельность столицы

Комментариев: 5
Кличко: Введение военного положения не повлияет на жизнедеятельность столицы

Введение военного положения на отдельных территориях государства не повлияет на обеспечение жизнедеятельности столицы.

Об этом сообщает пресс-служба.

"Мы понимаем всю серьезность ситуации в государстве. В столице, как и в других регионах, создан совет обороны города. Наша главная задача - обеспечить жизнедеятельность Киева, а также - предоставить ту помощь, которая потребуется от нас, - заявил Кличко. - Город продолжает обычную жизнь. Но мы понимаем, что может быть много провокаций, могут произойти различные события. мы просчитываем различные сценарии. Полиция в столице сегодня работает в усиленном режиме", - отметил Кличко, отвечая на вопросы журналистов.

Мэр также отметил, чтобы пройти такие сложные времена, украинцы должны сплотиться, сосредоточиться на главных задачах и работать. "И наш успех, прежде всего экономический - это лучший ответ тем, кто желает дестабилизации в стране”, - подчеркнул Виталий Кличко.

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Комментариев (5)
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romson    27.11.2018, 16:45
Оценка:  -1
romson
А должно было бы повлиять.
alex-zol    27.11.2018, 15:49
Оценка:  +2
alex-zol
конечно, ведь его нет в Киеве)))))))))))))
нафнаф    27.11.2018, 15:35
Оценка:  +4
нафнаф
Чепушило, что там по горячей воде ?
atos    27.11.2018, 15:47
Оценка:  +3
atos
Тебе же сказали, что ВП не повлияет на отсутствие/присутствие горячей воды. Вернее он хотел сказать, что у него дома горячая вода есть)))
GALE    27.11.2018, 16:09
Оценка:  +1
GALE
Значит воды не будет. А обещался исправить за сутки (полгода нет).
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