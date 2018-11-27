Установлен причастный к нападению на Андреевскую церковь в Киеве
Киевской местной прокуратурой совместно с Подольским УП ГУ ЧП в г. Киеве по результатам проведенного комплекса следственных и негласных следственных действий установлена личность одного из злоумышленников, пытавшихся поджечь Андреевскую церковь на Подоле. Об этом во вторник, 27 ноября, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
Как известно, около 7:00 15 ноября неизвестные лица бросили к дверям Андреевской церкви так называемые "коктейли Молотова".
Действия злоумышленников были замечены охраной церкви, в связи с чем довести свой умысел до конца им не удалось. Пожара не произошло.
Охранник здания пытался задержать поджигателей, однако они применили против него газовый баллончик и скрылись.
"В настоящее время личность одного из правонарушителей установлено. Им оказался 32-летний житель столицы. 27.11.2018 по согласованию с местной прокуратурой следователям полиции ему объявлено о подозрении", - говорится в сообщении.
Следственные действия продолжаются. Устанавливаются мотивы преступления и другие участники.
За совершенное злоумышленникам грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.
Ранее возле Андреевской церкви в Киеве нашли рюкзак с бутылками с зажигательной смесью.
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