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В Киеве грузовик сбил насмерть пенсионерку

Комментариев: 1
Смертельное ДТП произошло на пешеходном переходе. Женщина неожиданно вышла на дорогу, когда загорелся зеленый свет для грузовика.
От полученных травм ??женщина скончалась на месте
От полученных травм ??женщина скончалась на месте
Сегодня

В Киеве на проспекте Героев Сталинграда Оболонского района грузовой автомобиль МАЗ сбил насмерть пожилую женщину. Об этом сообщает столичное управление Нацполиции во вторник, 27 ноября.

"По предварительной информации, грузовой автомобиль остановился перед регулированным пешеходным переходом. Когда на светофоре зажегся зеленый сигнал для транспортных средств – и МАЗ начал движение, то совершил наезд на женщину, которая неожиданно вышла на дорогу", – говорится в собщении.

От полученных травм женщина в возрасте 75-80 лет скончалась на месте.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.2 ст.286 УК Украины).

Правоохранители устанавливают личность погибшей женщины и механизм ДТП.

Ранее стало известно, что на Буковине произошло автопроисшествие, в результате которого погибла супружеская пара.

Также сообщалось, что в Черниговской области в результате столкновения маршрутки с прицепом грузовика пострадали 10 человек.

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Теги: Киев, ДТП, смерть, авария, полиция, женщина, грузовик, пенсионерка
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
FPN    27.11.2018, 21:58
Оценка:  0
FPN
Это УМЫШЛЕННОЕ УБИЙСТВО!!!!
Подонки за рулём светофоры не видят, а давят на газ!
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