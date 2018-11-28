Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве полиция сорвала сходку донецких "авторитетов"

Комментариев: 2
Собрались якобы помянуть бывшего держателя “воровского общака“ Украины “вора в законе“ по кличке Мамед.
На сходке также был ряд влиятельных “бизнесменов“ Донетчины
На сходке также был ряд влиятельных “бизнесменов“ Донетчины
facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

В одном из ресторанов Киева в понедельник, 26 ноября, полиция помешала проведению сходки криминальных авторитетов и “бизнесменов“ Донецкой области.

Об этом сообщил заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин в Facebook.

Читай также: Под Черниговом задержали 7 криминальных авторитетов

“… 47 представителей криминалитета, а также ряд влиятельных “бизнесменов“ Донетчины собрались в Киеве на “сходку“ под предлогом чествования памяти умершего еще в 2011 году бывшего держателя “воровского общака“ Украины “вора в законе“ по кличке “Мамед“. Но сотрудники Департамента стратегических расследований (ДСР) вынуждены были их “побеспокоить“ и прекратить эту сходку“, - написал Аброськин.

Он уточнил, что сотрудниками ДСР только за последние два месяца собраны материалы на 442 “воров в законе“, которые находятся на свободе и проживают на территории бывших стран СНГ и Европы. Для 256 из них СБУ и ГМС Украины были выставлены запреты на въезд в Украину.

В Киеве собрались 47 представителей криминалитета
В Киеве собрались 47 представителей криминалитета
facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Как сообщалось 22 августа, в Москве прошла сходка “воров в законе“, на которой более десяти влиятельных криминальных авторитетов избрали держателя “общака“ Олега Шишканова (Шишкана).

Поделись:
Теги: сходка, криминальный "авторитет", воры в законе, Киев
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
ConcorD    28.11.2018, 09:42
Оценка:  -5
ConcorD
департамент стратегических расследований ))))))))) полиция диалога..... и т.д. уаххахахахаа))))))))))
не страна , а цирк.
doc1    28.11.2018, 09:54
Оценка:  +3
doc1
Мокша то ли дело ФСБ - Федеральное Собрание Бандитов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь