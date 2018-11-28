В Киеве полиция сорвала сходку донецких "авторитетов"
В одном из ресторанов Киева в понедельник, 26 ноября, полиция помешала проведению сходки криминальных авторитетов и “бизнесменов“ Донецкой области.
Об этом сообщил заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин в Facebook.
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“… 47 представителей криминалитета, а также ряд влиятельных “бизнесменов“ Донетчины собрались в Киеве на “сходку“ под предлогом чествования памяти умершего еще в 2011 году бывшего держателя “воровского общака“ Украины “вора в законе“ по кличке “Мамед“. Но сотрудники Департамента стратегических расследований (ДСР) вынуждены были их “побеспокоить“ и прекратить эту сходку“, - написал Аброськин.
Он уточнил, что сотрудниками ДСР только за последние два месяца собраны материалы на 442 “воров в законе“, которые находятся на свободе и проживают на территории бывших стран СНГ и Европы. Для 256 из них СБУ и ГМС Украины были выставлены запреты на въезд в Украину.
Как сообщалось 22 августа, в Москве прошла сходка “воров в законе“, на которой более десяти влиятельных криминальных авторитетов избрали держателя “общака“ Олега Шишканова (Шишкана).
не страна , а цирк.