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В Киеве остановилась "красная" ветка метро

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На станции Крещатик пассажиров попросили выйти из вагонов.
Пассажиров попросили пользоваться наземным транспортом
Пассажиров попросили пользоваться наземным транспортом
Оксана Миронюк

В Киевском метрополитене в среду, 28 ноября, на Святошинско-Броварской линии временно приостановлено движение поездов.

Об этом сообщает Укринформ.

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“В частности, пассажиров на станции метро Крещатик попросили освободить вагоны, объявив что поезд дальше не едет. Вход на станцию Крещатик закрыт“, - говорится в сообщении. 

Пассажиров попросили пользоваться наземным транспортом. Уточняется, что также закрыта станция метро Вокзальная.

Как сообщалось 27 ноября, в Киеве активисты заблокировали ТРЦ Ocean Plaza.

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Теги: метро, Киев
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