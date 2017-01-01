В Киеве остановилась "красная" ветка метро

На станции Крещатик пассажиров попросили выйти из вагонов.

В Киевском метрополитене в среду, 28 ноября, на Святошинско-Броварской линии временно приостановлено движение поездов.

Об этом сообщает Укринформ.

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“В частности, пассажиров на станции метро Крещатик попросили освободить вагоны, объявив что поезд дальше не едет. Вход на станцию Крещатик закрыт“, - говорится в сообщении.

Пассажиров попросили пользоваться наземным транспортом. Уточняется, что также закрыта станция метро Вокзальная.

Как сообщалось 27 ноября, в Киеве активисты заблокировали ТРЦ Ocean Plaza.