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В Киеве ТРЦ Ocean Plaza захватили националисты

Комментариев: 11
Торгово-развлекательный центр Ocean Plaza принадлежит российскому олигарху и другу Путина Аркадию Ротенбергу.
В Киеве ТРЦ Ocean Plaza захватили националисты
© facebook.com/sokil.solomyanka
Фото 1/5
  • 200 патриотов-националистов мирно зашли в торговый центр Ocean Plaza
  • 200 патриотов-националистов мирно зашли в торговый центр Ocean Plaza
  • 200 патриотов-националистов мирно зашли в торговый центр Ocean Plaza
  • 200 патриотов-националистов мирно зашли в торговый центр Ocean Plaza
  • 200 патриотов-националистов мирно зашли в торговый центр Ocean Plaza
В Киеве ТРЦ Ocean Plaza захватили националисты
200 патриотов-националистов мирно зашли в торговый центр Ocean Plaza
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В Киеве возле метро Лыбедская 28 ноября члены организаций ВОО Сокол и другие общественные активисты взяли под “мирный контроль“ торговый центр Ocean Plaza, который принадлежит российскому олигарху Аркадию Ротенбергу. Протестующие требуют “прекратить финансирование терроризма“.

Об этом сообщается на странице ВОО в Facebook.

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“28 ноября 2018 года более 200 патриотов-националистов, членов организаций ВОО Сокол и других мирно зашли в торговый центр Ocean Plaza, который принадлежит российскому олигарху Ротенбергу, соратнику Путина“, - говорится в сообщении.

Основным требованием националистов является прекращение финансирования терроризма и убийства украинских солдат за счет средств, которые выводятся из Украины через указанный Торговый центр.

В сообщении отмечается, что активисты не создают никаких препятствий для деятельности украинских магазинов, предприятий или учреждений, расположенных на территории Ocean Plaza.

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“Призываем избегать возможных провокаций от представителей “приспешников“ российского олигарха, сохранять спокойствие, не создавать паники“, - отмечают активисты.

В тоже время в сети высказывается и другая оценка данным событиям. В частности ее озвучил Алексей Савенко в Facebook.

“Киев. 13.00. маргиналы националисты стадом в количестве 200 - 300 голов ворвались внутрь и захватили торговый центр “ОКЕАН ПЛАЗА“. утверждают что это бизнес людей Путина. а значит этот ТРЦ - надо взять в плен ! ходят по ТРЦ и требуют закрывать все точки. запрещают людям совершать покупки“, - написал Савенко.

Как сообщалось 27 ноября, в Киеве активисты заблокировали ТРЦ Ocean Plaza.

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Теги: ТРЦ Ocean Plaza, националисты, протестующие
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Комментариев (12)
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Shulga_Yuriy    28.11.2018, 14:58
Оценка:  0
Shulga_Yuriy
правильно зделали .уже давно пора весь ка цапский бизнес прибрать Кто у нас первый предатель Тот при ком ка цапы здесь вот и догадайтесь?
fkrfyfan    28.11.2018, 14:35
Оценка:  -4
fkrfyfan
А педя водку жрёт и жиреет
Женя    28.11.2018, 14:27
Оценка:  -3
Женя
Зачем нужна полиция,если она бездействует? Платим налоги для того чтоб они просто стояли и смотрели?
fkrfyfan    28.11.2018, 14:14
Оценка:  -6
fkrfyfan
Ещё раз подтверждается что в стране нет власти внутри страны. Любые нацисты могут делать что захотят
techlider    28.11.2018, 14:22
Оценка:  +5
techlider
Націоналісти, а нацисти у тебе на Московії.
Ехидный    28.11.2018, 14:27
Оценка:  +3
Ехидный
Любые Ротенберги могут делать что хотят, да. ваторылый?
Hutinpuy    28.11.2018, 14:29
Оценка:  -2
Hutinpuy
Вместо шоколадной власти приходит народная и выметет кремлядскую заразу за поребрик
atos    28.11.2018, 15:20
Оценка:  -1
atos
Это у вас на России Путин нацист, а у нас кучка дешёвых долбоёбов))))
Hutinpuy    28.11.2018, 15:29
Оценка:  0
Hutinpuy
Самокритичный ты наш!
Мыкола    28.11.2018, 14:09
Оценка:  -6
Мыкола
Ой хлопці, хлопці...Ви навіть не уявляєте з ким ви зв*язались. Це вам не "Сбербанк" !
ВыВсеВрети    28.11.2018, 14:35
Оценка:  -1
ВыВсеВрети
))))))))
Ехидный    28.11.2018, 14:52
Оценка:  -1
Ехидный
Не такий страшний Ротенберг, як його малюють
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