В Киеве ТРЦ Ocean Plaza захватили националисты

Торгово-развлекательный центр Ocean Plaza принадлежит российскому олигарху и другу Путина Аркадию Ротенбергу.

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В Киеве возле метро Лыбедская 28 ноября члены организаций ВОО Сокол и другие общественные активисты взяли под “мирный контроль“ торговый центр Ocean Plaza, который принадлежит российскому олигарху Аркадию Ротенбергу. Протестующие требуют “прекратить финансирование терроризма“.

Об этом сообщается на странице ВОО в Facebook.

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“28 ноября 2018 года более 200 патриотов-националистов, членов организаций ВОО Сокол и других мирно зашли в торговый центр Ocean Plaza, который принадлежит российскому олигарху Ротенбергу, соратнику Путина“, - говорится в сообщении.

Основным требованием националистов является прекращение финансирования терроризма и убийства украинских солдат за счет средств, которые выводятся из Украины через указанный Торговый центр.

В сообщении отмечается, что активисты не создают никаких препятствий для деятельности украинских магазинов, предприятий или учреждений, расположенных на территории Ocean Plaza.

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“Призываем избегать возможных провокаций от представителей “приспешников“ российского олигарха, сохранять спокойствие, не создавать паники“, - отмечают активисты.

В тоже время в сети высказывается и другая оценка данным событиям. В частности ее озвучил Алексей Савенко в Facebook.

“Киев. 13.00. маргиналы националисты стадом в количестве 200 - 300 голов ворвались внутрь и захватили торговый центр “ОКЕАН ПЛАЗА“. утверждают что это бизнес людей Путина. а значит этот ТРЦ - надо взять в плен ! ходят по ТРЦ и требуют закрывать все точки. запрещают людям совершать покупки“, - написал Савенко.

Как сообщалось 27 ноября, в Киеве активисты заблокировали ТРЦ Ocean Plaza.