Советник мэра Киева: Мы разрываем договоры с застройщиками на Андреевском спуске и на Осокорках

Земельная комиссия Киевсовета поддержала предложение Виталия Кличко по разрыву договоров аренды земельных участков со скандальными застройщиками на Андреевском спуске и на Осокорках. Об этом сообщил народный депутат и советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец на своей странице в социальной сети Facebook.

"Земельная комиссия Киевсовета поддержала расторжение договора аренды земли на Андреевском спуске 14-16, где ООО "Маркон" ведет скандальное строительство (12-этажного отеля, – ред.)", – написал Белоцерковец.

По его словам, основания следующие: застройщик недоплатил городу 974 659,96 грн и не начал осваивать участок вовремя, то есть в течение трех лет после оформления договора аренды земли, ведь документ был заключен в 2006 году.

"Город был вынужден пойти на такой радикальный шаг в связи с нежеланием застройщика идти на Градостроительный совет, куда "Маркон" должен вынести макет и скорректированный проект объекта. Кроме того, именно на Градостроительном совете определили бы допустимую высотность объекта", – считает советник мэра Киева.

Народный депутат назвал именно проект и его высотность главными элементами критики со стороны общественности.

"Сначала застройщик мотивировал свой отказ тем, что документы на строительство были оформлены до 2010 года, когда не нужно было получать дополнительные согласования для застройки исторического ареала Киева.

Учитывая, что еще один долгострой в центре столицы никому не нужен, мэр Киева предложил компромисс – застройщик должен выйти на Градостроительный совет, который и поставит точку во всех спорных вопросах строительства. Аргументы просты – такие параметры должны определять профессионалы", – отметил Дмитрий Белоцерковец.

По его словам, "Маркон" с этим согласился, но, к сожалению, свои обещания, данные общественности и администрации, так и не выполнил.

"Вместо этого застройщик продолжил строительство, нарушая строительные нормы при ведении работ. Например, незаконно велась работа крана. Тогда город был вынужден действовать более активно, вынуждая застройщика выполнить свои обещания. Сначала был демонтирован строительный кран, а теперь зарегистрирован обоснованный проект решения Киевсовета относительно расторжения договора аренды земли", – проинформировал народный депутат.

Также советник мэра Киева рассказал о другом решении комиссии по скандальной стройке на Осокорках.

"Вчера земельная комиссия Киевсовета поддержала проект решения относительно разрыва договора аренды земельного участка с застройщиком "Контактбудсервис" на Осокорках (там, где общественность отстаивает инициативу "Экопарк", а застройщик не слышит активистов). Проект решения подготовлен департаментом земельных ресурсов, а основание – это долги и не освоение участка в первые три года, договор аренды был заключен в далеком 2005 году. Так что Киевсовет на законных основаниях может рассмотреть и принять решение о разрыве договора. Политическая воля на это есть", – резюмировал Дмитрий Белоцерковец.

Напомним, что следующее заседание Киевсовета запланировано на 29 ноября.