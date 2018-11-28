Националисты заявили об окончании блокировки ТРЦ Ocean Plaza

Участники покинули здание торгового центра, забрав с собой флаги и баннеры, которые развешивали во время пикета.

В Киеве активисты одной из националистических организаций в среду, 28 ноября, заявили, что завершили пикетирование ТРЦ Ocean plaza. Об этом сообщает Страна.

В частности, депутат Киевсовета Владимир Назаренко заявил об окончании акции протеста против российского бизнеса в ТРЦ Оcean Plaza и о том, что ранее задержанного черкасского депутата Ивана Косенко уже отпустили.

"Участники покинули здание ТРЦ, забрав с собой флаги и баннеры, которые развешивали во время пикета. Вслед за активистами здание покинули и правоохранители", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что администрация торгового центра готовится отмывать фасад здания от надписей.

Ранее в Киеве в среду, 28 ноября, около 200 активистов националистической организации Сокол зашли в ТРЦ Ocean Plaza с флагами своей организации и заявили о захвате здания.

Вскоре стало известно, что правоохранители задержали активиста на акции протеста в торговом центре за злостное неповиновение законному требованию полицейского.

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