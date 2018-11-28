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Националисты заявили об окончании блокировки ТРЦ Ocean Plaza

Комментариев: 3
Участники покинули здание торгового центра, забрав с собой флаги и баннеры, которые развешивали во время пикета.
Националисты завершили пикет в ТРЦ Ocean Plaza
Националисты завершили пикет в ТРЦ Ocean Plaza
vesti-ukr.com

В Киеве активисты одной из националистических организаций в среду, 28 ноября, заявили, что завершили пикетирование ТРЦ Ocean plaza. Об этом сообщает Страна.

В частности, депутат Киевсовета Владимир Назаренко заявил об окончании акции протеста против российского бизнеса в ТРЦ Оcean Plaza и о том, что ранее задержанного черкасского депутата Ивана Косенко уже отпустили.

"Участники покинули здание ТРЦ, забрав с собой флаги и баннеры, которые развешивали во время пикета. Вслед за активистами здание покинули и правоохранители", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что администрация торгового центра готовится отмывать фасад здания от надписей.

Ранее в Киеве в среду, 28 ноября, около 200 активистов националистической организации Сокол зашли в ТРЦ Ocean Plaza с флагами своей организации и заявили о захвате здания.

Вскоре стало известно, что правоохранители задержали активиста на акции протеста в торговом центре за злостное неповиновение законному требованию полицейского.

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Теги: Киев, протесты, националисты, блокирование, активисты, торговый центр, ТРЦ, Ocean Plaza, радикалы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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M256    28.11.2018, 18:44
Оценка:  +1
M256
откатик с плюшками получили и по домам, как всегда
tinkerrr    28.11.2018, 18:46
Оценка:  0
tinkerrr
Ну так и повод прийти и понегодовать был неслабый
шкирин_и_зоряк    28.11.2018, 18:29
Оценка:  0
шкирин_и_зоряк
Нациоглисты завершили волну нэгодования.
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