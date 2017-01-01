В Киеве в фитнес-клубе погиб посетитель

Чрезвычайное происшествие произошло в одном из столичных заведений сети фитнес-клубов Sport Life на улице Волошская, 62.

В Киеве в среду, 28 ноября, в бассейне спортклуба утонул 30-летний мужчина. Об этом сообщают Вартові еспресо в Facebook.

Указано, что ЧП произошло в одном из заведений сети фитнес-клубов Sport Life на улице Волошская, 62, в Подольском районе столицы.

"Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства гибели мужчины устанавливаются", - говорится в сообщении.

Ранее в Одессе молодая девушка погибла на пляже Чайка, что на 10-й станции Большого Фонтана. Девушку смыло волнами с пирса в море.

Также сообщалось, что в Харькове в водоеме на перекрестке улиц Гарибальди и Владислава Зубенко обнаружили труп женщины без одежды.

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