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В Киеве в фитнес-клубе погиб посетитель

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Чрезвычайное происшествие произошло в одном из столичных заведений сети фитнес-клубов Sport Life на улице Волошская, 62.
В бассейне спортклуба утонул 30-летний мужчина
В бассейне спортклуба утонул 30-летний мужчина
пресс-служба Администрации Кемеровской области

В Киеве в среду, 28 ноября, в бассейне спортклуба утонул 30-летний мужчина. Об этом сообщают Вартові еспресо в Facebook.

Указано, что ЧП произошло в одном из заведений сети фитнес-клубов Sport Life на улице Волошская, 62, в Подольском районе столицы.

"Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства гибели мужчины устанавливаются", - говорится в сообщении.

Ранее  в Одессе молодая девушка погибла на пляже Чайка, что на 10-й станции Большого Фонтана. Девушку смыло волнами с пирса в море.

Также сообщалось, что в Харькове в водоеме на перекрестке улиц Гарибальди и Владислава Зубенко обнаружили труп женщины без одежды.

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Теги: Киев, смерть, фото, мужчина, бассейн, фитнес, гибель, фитнес центр, утопился, спортклуб
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Источник: korrespondent.net

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