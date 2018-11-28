В Киеве эвакуируют ТРЦ Ocean Plaza

Около 18:00 в здании торгового центра подожгли дымовые шашки. Служба безопасности ТРЦ пытается удержать ситуацию без вступления в конфликт.

Администрация ТРЦ Ocean Plaza в Киеве в среду, 28 ноября, объявила об эвакуации посетителей и персонала. Об этом говорится в заявлении ТРЦ.

Отмечается, что в 18:00 в помещении ТРЦ снова подожгли дымовые шашки.

"Служба безопасности ТРЦ совместно с вызванными сотрудниками полиции пытается удержать ситуацию без вступления в конфликт", - отмечают в администрации ТРЦ.

О дальнейшем режиме работы Ocean Plaza обещают сообщить в ближайшее время.

Напомним, 28 ноября около 200 активистов националистической организации Сокол зашли в ТРЦ Ocean Plaza с флагами своей организации и заявили о захвате здания. Недавно они сообщили, что завершили пикетирование ТРЦ.

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