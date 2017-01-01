В Киеве "заминировали" сеть супермаркетов
В Киеве эвакуируют сеть супермаркетов в связи с сообщением анонима о минировании. Об этом в среду, 28 ноября, сообщает пресс-служба полиции Киева.
Информация о взрывчатке в магазинах поступила в Службу безопасности Украины. Однако в связи с тем, что аноним не указал, по какому адресу заложена взрывчатка, полицейские будут проверять все магазины сети.
Также отмечается, что для максимально оперативной отработки супермаркетов создано несколько групп правоохранителей, в которые вошли взрывотехники и кинологи.
Как сообщает Громадське, речь идет именно о супермаркетах Сильпо.
Напомним, вечером 28 ноября сообщалось об эвакуации ТРЦ Ocean Plaza в Киеве - в помещении подожгли дымовые шашки.
Также ранее в столице эвакуировали вокзал.
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