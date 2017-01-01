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В Киеве "заминировали" сеть супермаркетов

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В столице эвакуируют все супермаркеты Сильпо в связи с сообщением анонима о минировании. Информация о взрывчатке поступила в СБУ.
В столице эвакуируют сеть супермаркетов
В столице эвакуируют сеть супермаркетов
Наталья Мамчур, Сегодня

В Киеве эвакуируют сеть супермаркетов в связи с сообщением анонима о минировании. Об этом в среду, 28 ноября, сообщает пресс-служба полиции Киева. 

Информация о взрывчатке в магазинах поступила в Службу безопасности Украины. Однако в связи с тем, что аноним не указал, по какому адресу заложена взрывчатка, полицейские будут проверять все магазины сети.

Также отмечается, что для максимально оперативной отработки супермаркетов создано несколько групп правоохранителей, в которые вошли взрывотехники и кинологи.

Как сообщает Громадське, речь идет именно о супермаркетах Сильпо.

Напомним, вечером 28 ноября сообщалось об эвакуации ТРЦ Ocean Plaza в Киеве - в помещении подожгли дымовые шашки.

Также ранее в столице эвакуировали вокзал.

 

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Теги: Киев, СБУ, полиция, сильпо, Супермаркет, взрывчатка, минирование, заминирование
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Источник: korrespondent.net

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