Офицер выписывал полицейским повышенные премии. А потом требовал 75% от выплаченной суммы в качестве "отката".

В Киеве правоохранители задержали командира батальона Нацполиции, который отбирал у подчиненных деньги. Об этом сообщает столичная прокуратура в среду, 28 ноября.

Отмечается, что комбат выписывал полицейским повышенные премии. А потом требовал 75% от выплаченной суммы возвращать ему в качестве "отката". В денежном выражении это составляло около тысячи гривен от каждого сотрудника.

Мужчину задержали после получения им очередного "транша" в сумме 18 тысяч гривен.

Открыто уголовное производство по статье о получении неправомерной выгоды должностнм лицом, соединенном с вымогательством (ст. 368 УК Украины).

Cмотрите фотогалерею: В Киеве командир батальона полиции собирал деньги с подчиненных

Ранее в Киеве задержали двух офицеров полиции на взятке в $50 тысяч. Организатором преступной группировки оказался оперуполномоченный отдела разоблачения правонарушений в сфере легального оборота наркотиков.

Также правоохранители разоблачили в получении взятки сотрудника ГПУ. Он был задержан детективами НАБУ "на горячем" при получении задатка в размере $15 тысяч.

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