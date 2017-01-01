В Киеве очередная "сотрудница собеса" обокрала пенсионерку

Мошенница вынесла из квартиры старушки рекордную сумму.

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В Печерском районе Киева злоумышленница, представившись сотрудницей “собеса“ вынесла из квартиры пенсионерки рекордные треть миллиона гривен.

Об этом сообщает Страна со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

“Преступники используют избитый трюк с визитом к пожилым людям под видом социальных работников. Приемы применяют разные - обмен настоящих денег на фантики в рамках “денежной реформы“, перепись населения, сверка паспортных данных для пенсионных списков, установка бесплатных газовых плит от мэра и прочие выдуманные поводы, чтобы усыпить бдительность и пробраться в квартиры далеко не бедных пенсионеров“, - говорится в сообщении.

Очередной случай такой кражи на доверии на рекордно большую сумму произошел в Печерском районе столицы.

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“В понедельник, 26 ноября, к пенсионерке перед ее 93 днем рождения, который она отмечает 29 ноября, в квартиру на улице Аистова позвонила некая женщина, назвавшаяся сотрудницей собеса. Пожилая женщина пустила ее в квартиру и пока отлучилась искать по указке гостьи документы, воровка нашла тайник бабушки и забрала оттуда рекордную сумму - 4 тысячи евро, 5 300 долларов США и 25 тысяч грн. Когда бабушка опомнилась и заметила пропажу всех накопленных за долгую жизнь сбережений, сотрудница “собеса“ уже была далеко“, - пишет издание.

Оперативники на условиях анонимности рассказывают, что только в Печерском районе столицы это уже далеко не первый случай. За последний квартал счет таким кражам у пожилых людей уже пошел на десятки.

В полиции предполагают, что действуют в большинстве случаев одни и те же преступники, но задержать их пока не могут. По данному последнему факту кражи заведено уголовное дело по ст.185 УК Украины - Кража,не исключено, что материалы уголовных производств со схожим почерком могут объединить.

Как сообщалось, в августе в Киеве задержали “гадалку“, ограбившую пенсионерку.