Улицу Тверскую в Киеве переименовали в честь польского публициста

Общественное обсуждение этого переименования прошло еще в 2017 году.

Киевская улица будет носить имя редактора польского журнала Kultura - Ежи Гедройца mysl-polska.pl

Киевский городской совет 29 ноября принял решение переименовать Тверскую улицу в Голосеевском районе в честь поляка Ежи Гедройца. За это решение проголосовали 79 депутатов.

Об этом сообщает LB.ua.

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“Именно благодаря Ежи Гедройцу изменился подход к Украине в Польше, среди культурной интеллигенции и в политических кругах, которые поняли, что украинцы - это не враги, а сильная европейская нация, имеющая право на свое государство“, - заявил депутат Верховной Рады Николай Княжицкий, который пришел на заседание Киевсовета.

Общественное обсуждение о переименовании Тверской в улицу Ежи Гедройца прошло еще в 2017 году. Тогда “за“ высказались 1593 участников обсуждения, “против“ проголосовали 1189.

Стоит отметить, что Ежи Гедройц был публицистом, основателем и главным редактором польского журнала Kultura. Он был сторонником польско-украинского сотрудничества. Гедройца не стало 14 сентября 2000 года.

Как сообщалось 20 ноября, Рада не смогла переименовать Днепропетровщину.