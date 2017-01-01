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КГГА: 25 новых полей для мини-футбола построили в Святошинском районе за два года

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КГГА: 25 новых полей для мини-футбола построили в Святошинском районе за два года
За два года в Святошинском районе построено 25 новых футбольных полей с искусственным покрытием. Об этом заявил председатель Святошинской районной в городе Киеве государственной администрации Владимир Каретко, сообщает "ДС" со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"За два года в Святошинском районе построено и эксплуатируется 25 новых футбольных мини-стадионов с системой искусственного покрытия", - отметил Владимир Каретко.

При этом он отметил, что мини-стадионы были построены не только в учебных заведениях, но и во дворах жилых микрорайонов (таких насчитывается семь), остальные - в учебных заведениях и при детских-юношеских спортивных школах (ДЮСШ №№ 17 и 26).

Каждая третья школа в Святошинском районе оснащена современным футбольным полем. Финансирование строительства происходило из бюджетов разного уровня: городского по Программе социально-экономического развития, государственного по программе КМУ.

Наибольший пришкольный стадион в школе № 254 (ул. Академика Королева, 12 м) было открыто до 1 сентября 2018 года. Размер поля 90х60 м позволяет проводить профессиональные футбольные турниры.

Первый современный мини-стадион с искусственным покрытием была открыта в 2016 во дворе на ул. Симиренко, 22-Б.

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