КГГА: 25 новых полей для мини-футбола построили в Святошинском районе за два года

"За два года в Святошинском районе построено и эксплуатируется 25 новых футбольных мини-стадионов с системой искусственного покрытия", - отметил Владимир Каретко.

При этом он отметил, что мини-стадионы были построены не только в учебных заведениях, но и во дворах жилых микрорайонов (таких насчитывается семь), остальные - в учебных заведениях и при детских-юношеских спортивных школах (ДЮСШ №№ 17 и 26).

Каждая третья школа в Святошинском районе оснащена современным футбольным полем. Финансирование строительства происходило из бюджетов разного уровня: городского по Программе социально-экономического развития, государственного по программе КМУ.

Наибольший пришкольный стадион в школе № 254 (ул. Академика Королева, 12 м) было открыто до 1 сентября 2018 года. Размер поля 90х60 м позволяет проводить профессиональные футбольные турниры.

Первый современный мини-стадион с искусственным покрытием была открыта в 2016 во дворе на ул. Симиренко, 22-Б.