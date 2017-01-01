Киевсовет обязал инвестора построить музей на Почтовой площади

Невыполнение инвестором положений обновленного договора является основанием для расторжения этого документа в одностороннем порядке.

Киевсовет принял решение, которым обязал инвестора на Почтовой площади внести изменения в инвестдоговора и предусмотреть в проекте строительства помещения для музея. За принятие соответствующего решения проголосовали 95 депутатов при минимально необходимых 61.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации (КГГА) в четверг, 29 ноября.

"Мы все понимаем историко-культурную значимость ареала Почтовой площади, а также обнаруженных находок. Это – наша с вами история. Я рад, что в конце концов мы отошли от политических баталий и перетягивание одеяла. Сегодня все показали, что у нас одна, общая цель – восстановление и раскопки, консервация находок и создание музея. Благодаря позиции городского головы, благодаря консолидированным действиям, мы уверенно движемся дальше, а результатом этой работы станет музейное пространство на Почтовой", – сказал заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

По его словам, уже определены дальнейшие пошаговые действия, среди которых: проведение совещания с привлечением представителей инициативной группы от общественности по согласованию нового технического решения и дорожной карты по реализации проекта, предоставление Министерством культуры разрешения археологам на выполнение археологических исследований, проведение археологами мониторинга.

Кроме того, Мондриевский сообщил, что, согласно поручению городского головы, Департамент охраны культурного наследия готовит обращение в Минкультуры о возможности использования мощностей заповедника Хортица для консервации деревянных археологических находок до момента создания Киевского центра консервации предметов археологии.

Также, среди прочего, приняты во внимание замечания от общественности о внесении изменения в договор между КП Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений и Институтом археологии НАНУ относительно указания, что археологические исследования происходят не просто на объекте строительства, а на участке в пределах памятника археологии местного значения.

"Инвестор, в свою очередь, должен в кратчайшие сроки представить альтернативный проект укрепления Почтовой. После того, как проект будет согласован археологами и всеми сторонами, Департамент охраны культурного наследия сможет снять предписание на выполнение строительных работ и инвестор укрепит Почтовую, что позволит археологам возможность завершить раскопки", – добавил Валентин Мондриевский.

Заместитель председателя КГГА также отметил, что решение предусматривает еще несколько важных пунктов. В частности, невыполнение инвестором положений обновленного инвестиционного договора является основанием для расторжения настоящего договора в одностороннем порядке. Кроме того, в случае отказа инвестора внести изменения в договор, городские власти могут обратиться в суд с иском о расторжении договора.

Напомним, в октябре на заседании Киевсовета депутаты согласились принять решение о прекращении инвестиционного договора с инвестором на Почтовой площади за основу. Чтобы предоставить инвестору возможность предложить изменения в проект решения. Собственно, речь шла об обязательствах инвестора создать музейное пространство и внести это одним из пунктов инвестиционному договору.

Тогда представитель инвестора заявил, что тот готов предоставить соответствующие гарантии и подтвердить свои намерения о создании музея и внести соответствующие изменения в договор.

Напомним, 21 июня Киевсовет принял решение о сохранении артефактов, найденных во время раскопок на Почтовой площади. Решение, среди прочего, предусматривает создание коммунального учреждения Центр консервации предметов археологии и проведения международного архитектурного конкурса.

Решать, каким будет музей на Почтовой площади, должны эксперты музейного дела, историки, архитекторы и археологи.

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