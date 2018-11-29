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В Киеве прошло факельное шествие

Комментариев: 2
Участники акции требовали результатов расследования преступлений, совершенных во время Евромайдана.

В центре Киева прошло факельное шествие, приуроченное к пятой годовщине разгона Евромайдана. Об этом сообщает Информатор в четверг, 29 ноября.

Шествие стартовало в 19:00 с Майдана Независимости. Его участники направились к Министерству внутренних дел, где дежурили силовики. Там у некоторых участников шествия возник конфликт с правоохранительных органов. Активистов проверили на наличие запрещенных предметов и оружия.

Отмечается, что участники шествия требовали результатов расследования преступлений, совершенных во время Евромайдана.

В целом в факельном шествии приняли участие несколько десятков человек.

Ранее в Генпрокуратуре отчитались о расследовании дел Майдана. Начальник Управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что на сегодняшний день относительно организации и совершения убийств на Майдане виновными признаны 52 человека, к лишению свободы приговорены девять человек. Подозрение сообщили 442 лицам. В отношении 279 человек обвинительные акты направлены в суд.

Также сообщалось, что бывший снайпер Внутренних войск МВД, арестованный по подозрению в убийстве активистов Майдана в Киеве, был уволен из Нацгвардии.

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Теги: Киев, МВД, видео, майдан, Майдан Незалежности, факельное шествие, Евромайдан, Разгон Евромайдана, годовщина Евромайдана
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Негорро    29.11.2018, 23:46
Оценка:  +1
Негорро
Ага!Будут Педя и Ко сами себе могилу рыть,расследуя свои злодеяния,когда они,отдав приказ своим мясникам убивать людей с обеих сторон,чтобы в этих убийствах обвинить Януковича и повернуть госпереворот...
Кырмызы_вэ_бейаз    29.11.2018, 22:35
Оценка:  +7
Кырмызы_вэ_бейаз
И снова спрятанные за масками рожи... От кого прячутся? Зачем?
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