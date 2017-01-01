В Киеве произошла стрельба, пострадал мужчина
Стрелявших оперативно задержала патрульная полиция. О тяжести состояния раненого пока не известно.
В центре Киева на улице на улице Большая Васильковская вечером 29 ноября произошла стрельба. Об этом сообщил портал dtp.kiev.ua в Facebook.
Отмечается, что в результате нескольких выстрелов из травматического пистолета был ранен молодой мужчина.
Полицейские, которые патрулировали центральные улицы столицы, нейтрализовали стрелявших.
Потерпевший дает показания, о тяжести его ранений ничего неизвестно.
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Напомним, 20 ноября в Оболонском районе Киева патрульные полицейские задержали мужчину, который стрелял в прохожего.
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