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В Киеве произошла стрельба, пострадал мужчина

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Стрелявших оперативно задержала патрульная полиция. О тяжести состояния раненого пока не известно.
В Киеве из травматического пистолета ранили парня
В Киеве из травматического пистолета ранили парня
facebook.com/dtp.kiev.ua

В центре Киева на улице на улице Большая Васильковская вечером 29 ноября произошла стрельба. Об этом сообщил портал dtp.kiev.ua в Facebook.

Отмечается, что в результате нескольких выстрелов из травматического пистолета был ранен молодой мужчина.

Полицейские, которые патрулировали центральные улицы столицы, нейтрализовали стрелявших.

Потерпевший дает показания, о тяжести его ранений ничего неизвестно. 

 В центре Киева стретяли из травматического пистолета

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Напомним, 20 ноября в Оболонском районе Киева патрульные полицейские задержали мужчину, который стрелял в прохожего.

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Теги: Киев, видео, фото, стрельба, травматический пистолет
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Источник: korrespondent.net

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