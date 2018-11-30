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В Киеве бездомный отверткой ударил женщину-дворника

Комментариев: 2
Женщина получила ранение грудной клетки.
35-летнюю киевлянку госпитализировали
35-летнюю киевлянку госпитализировали
kyiv.npu.gov.ua

В Днепровском районе Киева на улице Бойченко во время конфликта злоумышленник отверткой ударил  женщину-дворника в грудь. Женщину госпитализировали в медицинское учреждение. Начато уголовное производство.

Об этом сообщила полиция столицы.

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"35-летнюю киевлянку с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки увезла скорая. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа, которая провела осмотр места происшествия", - сообщает полиция Киева.

Во время конфликта мужчина без определенного места жительства достал предмет, похожий на отвертку, и ударил женщину в грудь. По приметам потерпевшей сотрудники полка полиции особого назначения разыскали 41-летнего злоумышленника и задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы.

Задержанному грозит до 8 лет лишения свободы
Задержанному грозит до 8 лет лишения свободы
kyiv.npu.gov.ua

Как сообщалось, в июле в Киеве задержали грабительницу с отверткой.

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Теги: Киев, отвертка, бездомный
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Комментариев (2)
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Хюндай    30.11.2018, 14:36
Оценка:  +1
Хюндай
Всё как и раньше,грабят, насилуют и убивают.
dimasvetik    30.11.2018, 14:30
Оценка:  +5
dimasvetik
в тюрягу захотел, холодно на улице, и кушать нечего
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