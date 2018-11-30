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В Киеве на станции метро умер мужчина

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Очевидцы сообщили, что мужчине стало плохо, когда он вышел из метро и стал подниматься по лестнице из подземного перехода.
Трагедия случилась на станции метро Театральная
Трагедия случилась на станции метро Театральная
Пресс-служба Киевского метрополитена

В Киеве в переходе на станции метро Театральная в пятницу, 30 ноября, умер мужчина. Об этом пишет Информатор.

Мужчине стало плохо, когда он поднимался по лестнице. Трагедия случилась около 14:00.

Отмечается, что мужчине было около 65 лет. По словам очевидцев, он вышел из метро, стал подниматься по лестнице из подземного перехода, схватился за сердце и упал.

Прохожие сразу вызвали скорую помощь и несколько минут пытались оказать первую помощь пенсионеру. После реанимационные процедуры продолжили прибывшие медики, но они не принесли результата.

На месте работала следственно-оперативная группа и дежурила бригада медиков.

Ранее пожилой мужчина умер на станции метро Площадь Льва Толстого в Киеве.

Также сообщалось, что у выхода из станции метро Дарница обнаружили труп женщины. 

 

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Теги: Киев, Метрополитен, метро, смерть, пенсионер, мужчина, Киевское метро, подземный переход, метрополитен киев
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Источник: korrespondent.net

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