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Киев стоит в пробках

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Непростая ситуация в районе метро Лукьяновская, Выдубичи, Левобережная, Черниговская, Вырлица, Бориспольская.
Пробки в Киеве
Пробки в Киеве
Reuters (архивное фото)

В Киеве вечером в пятницу, 30 ноября, образовались пробки на дорогах. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google.

Так, пробки наблюдаются в районе метро Лукьяновская, Выдубичи, Левобережная, Черниговская, Вырлица, Бориспольская.

Непростая ситуация на проспекте Степана Бандеры, ул. Автозаводской, ул. Семена Скляренко, ул. Елены Телиги, проспекте Победы, ул. Вадима Гетьмана, проспекте Леся Курбаса, на Большой Окружной дороге, бульваре Тараса Шевченко, на проспекте Николая Бажана,  Владимирском спуске, Крещатике, центральных улицах столицы, бульваре Леси Украинки, бульваре Дружбы Народов.

Также пробки образовались на мосту Метро.

 

Cмотрите фотогалерею: Киев стоит в пробках

 

Ранее сообщалось, что на мосту Патона из-за ремонта на месяц частично ограничат движение транспорта.

В центре Киева на два месяца ограничили движение

 

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Теги: Киев, пробки, пробка, пробки на дорогах, пробки в Киеве, пробки Киев, ограничение движения
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Хюндай    30.11.2018, 19:55
Оценка:  -1
Хюндай
Ясень пень,мосты они ремонтируют ,зимой.Летом не тот тариф.
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