Непростая ситуация в районе метро Лукьяновская, Выдубичи, Левобережная, Черниговская, Вырлица, Бориспольская.

В Киеве вечером в пятницу, 30 ноября, образовались пробки на дорогах. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google.

Так, пробки наблюдаются в районе метро Лукьяновская, Выдубичи, Левобережная, Черниговская, Вырлица, Бориспольская.

Непростая ситуация на проспекте Степана Бандеры, ул. Автозаводской, ул. Семена Скляренко, ул. Елены Телиги, проспекте Победы, ул. Вадима Гетьмана, проспекте Леся Курбаса, на Большой Окружной дороге, бульваре Тараса Шевченко, на проспекте Николая Бажана, Владимирском спуске, Крещатике, центральных улицах столицы, бульваре Леси Украинки, бульваре Дружбы Народов.

Также пробки образовались на мосту Метро.

Cмотрите фотогалерею: Киев стоит в пробках

Ранее сообщалось, что на мосту Патона из-за ремонта на месяц частично ограничат движение транспорта.

В центре Киева на два месяца ограничили движение

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