В Киеве задержали грабителя, взявшего в заложники свою мать

Начальник столичной полиции Андрей Крищенко принял решение о проведении специальной полицейской операции "Заложник".

Психолог опредилил, что угрозы для жизни женщины нет, и спецназ взломал дверь kyiv.npu.gov.ua

В Киеве полицейские задержали подозреваемого в грабеже, который забаррикадировался в квартире и взял свою мать в заложники.

Об этом сообщил отдел коммуникации столичной полиции.

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“Ночью 1 декабря правоохранители получили заявление о разбойном нападении на киевлянина: неизвестный, угрожая ножом, отнял у мужчины рюкзак. В ходе отработки прилегающей территории полицейские установили, куда сбежал нападавший и возле одного из домов нашли пустой рюкзак”, - говорится в сообщении.

Выяснилось, что вероятный злоумышленник зашел в подъезд этого дома, а вскоре оказалось, что мужчина забаррикадировался в квартире, где в одной из комнат насильно удерживал свою мать.

“Во время общения с полицейскими он наотрез отказался открывать двери и угрожал женщине физической расправой“, – рассказали в полиции.

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Начальник столичной полиции Андрей Крищенко принял решение о проведении специальной полицейской операции “Заложник“ с привлечением спецназа и психолога. Когда стало понятно, что переговоры не дают результата, силовики убедились, что угрозы для жизни женщины нет, и взломали дверь.

Подозреваемого задержали, а женщину – освободили. В квартире был проведен обыск в рамках неотложных следственных действий по уголовному производству, открытому по статье “разбой“.

Мать злоумышленника не пострадала kyiv.npu.gov.ua

Как сообщалось 30 августа, киевлянин взял в заложники четырех своих детей, преступник задержан.