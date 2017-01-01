На Троещине выстрелом в спину убили иностранца

Причины конфликта, произошедшего возле кафе, пока не известны.

В Деснянском раене Киева в ночь на 1 декабря после разговора с двумя неизвестными иностранец получил огнестрельные ранения в спину и скончался на месте. Полиция начла уголовное производство.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

О происшествии в полицию сообщил врач "скорой помощи". Прибывшие на вызов полицейские обнаружили тело 39-летнего иностранца с огнестрельными ранениями.

При осмотре места происшествия правоохранители изъяли пулю.

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"Правоохранители опросили свидетеля - 61-летнего товарища потерпевшего. Мужчина объяснил, что они были в кафе, а потом решили идти домой. Его друг первым вышел на улицу, а свидетель задержался. Когда же он подошел, увидел, что потерпевший разговаривал с двумя незнакомцами. Мужчины отправились домой, и в это время прозвучало несколько выстрелов. На место происшествия сразу вызвали "скорую", врачи которой констатировали смерть", - уточнили в полиции.

По этому факту полицией начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Полиция предпринимает меры по задержанию подозреваемых и установлению мотивов совершения убийства.

Как сообщалось 19 ноября, на Троещине возле ТЦ устроили стрельбу, были ранены трое людей.