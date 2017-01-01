На Троещине выстрелом в спину убили иностранца
В Деснянском раене Киева в ночь на 1 декабря после разговора с двумя неизвестными иностранец получил огнестрельные ранения в спину и скончался на месте. Полиция начла уголовное производство.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
О происшествии в полицию сообщил врач "скорой помощи". Прибывшие на вызов полицейские обнаружили тело 39-летнего иностранца с огнестрельными ранениями.
При осмотре места происшествия правоохранители изъяли пулю.
Читай также: "Перепутал с товарищем": в Киеве драка закончилась стрельбой
"Правоохранители опросили свидетеля - 61-летнего товарища потерпевшего. Мужчина объяснил, что они были в кафе, а потом решили идти домой. Его друг первым вышел на улицу, а свидетель задержался. Когда же он подошел, увидел, что потерпевший разговаривал с двумя незнакомцами. Мужчины отправились домой, и в это время прозвучало несколько выстрелов. На место происшествия сразу вызвали "скорую", врачи которой констатировали смерть", - уточнили в полиции.
По этому факту полицией начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Полиция предпринимает меры по задержанию подозреваемых и установлению мотивов совершения убийства.
Как сообщалось 19 ноября, на Троещине возле ТЦ устроили стрельбу, были ранены трое людей.