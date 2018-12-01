В Киеве в спину застрелили иностранца

Информация об огнестрельном ранении мужчины поступила в дежурную часть Деснянского управления полиции.

В Киеве после разговора с двумя неизвестными 39-летний иностранец получил огнестрельные ранения в спину и скончался на месте. Информация об инциденте поступила в дежурную часть Деснянского управления полиции около полуночи, сообщили столичные правоохранители в субботу, 1 декабря.

Прибывшие на вызов полицейские обнаружили тело 39-летнего иностранца с огнестрельными ранениями. При осмотре места происшествия изъяли пулю.

"Правоохранители опросили свидетеля - 61-летнего товарища потерпевшего. Мужчина объяснил, что они были в кафе, а потом решили идти домой. Его друг первым вышел на улицу, а свидетель задержался. Когда же он подошел, увидел, что потерпевший разговаривал с двумя незнакомцами. Мужчины отправились домой, и в это время прозвучало несколько выстрелов. На место происшествия сразу вызвали "скорую", врачи которое констатировали смерть", - сказано в сообщении.

Начато уголовное производство за умышленное убийство, полиция предпринимает меры по задержанию подозреваемых и установлению мотивов совершения убийства.

Ранее в центре Киева на улице на улице Большая Васильковская произошла стрельба - нескольких выстрелов из травматического пистолета был ранен молодой мужчина.

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