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В Киеве в спину застрелили иностранца

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Информация об огнестрельном ранении мужчины поступила в дежурную часть Деснянского управления полиции.
При осмотре места происшествия изъяли пулю
При осмотре места происшествия изъяли пулю
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В Киеве после разговора с двумя неизвестными 39-летний иностранец получил огнестрельные ранения в спину и скончался на месте. Информация об инциденте поступила в дежурную часть Деснянского управления полиции около полуночи, сообщили столичные правоохранители в субботу, 1 декабря.

Прибывшие на вызов полицейские обнаружили тело 39-летнего иностранца с огнестрельными ранениями. При осмотре места происшествия изъяли пулю.

"Правоохранители опросили свидетеля - 61-летнего товарища потерпевшего. Мужчина объяснил, что они были в кафе, а потом решили идти домой. Его друг первым вышел на улицу, а свидетель задержался. Когда же он подошел, увидел, что потерпевший разговаривал с двумя незнакомцами. Мужчины отправились домой, и в это время прозвучало несколько выстрелов. На место происшествия сразу вызвали "скорую", врачи которое констатировали смерть", - сказано в сообщении.

Начато уголовное производство за умышленное убийство, полиция предпринимает меры по задержанию подозреваемых и установлению мотивов совершения убийства.

Ранее в центре Киева на улице на улице Большая Васильковская произошла стрельба - нескольких выстрелов из травматического пистолета был ранен молодой мужчина.

 

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Теги: Киев, иностранцы, стрельба, полиция, убийство
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
atos    01.12.2018, 15:14
Оценка:  0
atos
Информация для лохов, отсутствует процентов 70% правды, за что его и вальнули, просто так никто не валит, тем более в спину, тем более иностранца.
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