В Киеве задержали грабителя, который взял в заложники свою мать

Злоумышленник после нападения на жителя столицы забаррикадировался в квартире. Он отказывался открывать двери и угрожал матери физической расправой.

В Киеве в ночь на субботу, 1 декабря, полицейские задержали мужчину, который взял в заложники мать после того, как, по предварительным данным, ограбил человека. Об этом в соцсети Facebook сообщила киевская полиция.

По данным ведомства, ночью в дежурную часть поступило сообщение о разбойном нападении на киевлянина. Неизвестный угрожал мужчине ножом и отобрал рюкзак.

"Правоохранители установили путь отхода нападавшего, у одного из домов на улице Стадионной обнаружили пустой рюкзак и выяснили, что вероятный злоумышленник зашел в подъезд. Оказалось, что мужчина забаррикадировался в квартире, где в одной из комнат насильно удерживал мать", - говорится в сообщении.



В полиции отметили, что злоумышленник наотрез отказался открывать двери и угрожал женщине физической расправой. Поэтому объявили операцию Заложник, для чего привлекли спецназ и психолога.



"Когда поняли, что переговоры не дают результата, убедившись, что жизни женщины ничего не угрожает, спасатели выломали дверь. Злоумышленника задержали, а женщину освободили", - сказал начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.



Женщина не пострадала.



Открыто уголовное производство.

Ранее в Киеве парень взял в заложники собственную мать.

Также сообщалось, что в Святошинском районе Киева правоохранители задержали мужчину, который взял в заложники собственных детей.

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