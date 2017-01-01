На мосту Патона в Киеве ночью 2 декабря перекроют движение

Водителей просят с пониманием отнестись к неудобствам и выбирать другие маршруты движения.

Мост Патона будет закрыт до утра 2 декабря kievtown.net

В Киеве из-за проведения ремонтных работ ночью 2 декабря перекроют движение транспорта по мосту Патона. Об этом сообщила пресс-служба Киевавтодора в Facebook.

"С полуночи до 05.30 часов утра 2 декабря в связи с выполнением первоочередных ремонтных работ на мосту им. Е.А.Патона будет закрыто движение транспорта по мосту в обоих направлениях", - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее в Киевавтодоре информировали, что с 28 ноября по 27 декабря на мосту Патона будут действовать ограничения движения транспорта из-за ремонта.

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