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На мосту Патона в Киеве ночью 2 декабря перекроют движение

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Водителей просят с пониманием отнестись к неудобствам и выбирать другие маршруты движения.
Мост Патона будет закрыт до утра 2 декабря
Мост Патона будет закрыт до утра 2 декабря
kievtown.net

В Киеве из-за проведения ремонтных работ ночью 2 декабря перекроют движение транспорта по мосту Патона. Об этом сообщила пресс-служба Киевавтодора в Facebook.

"С полуночи до 05.30 часов утра 2 декабря в связи с выполнением первоочередных ремонтных работ на мосту им. Е.А.Патона будет закрыто движение транспорта по мосту в обоих направлениях", - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее в Киевавтодоре информировали, что с 28 ноября по 27 декабря на мосту Патона будут действовать ограничения движения транспорта из-за ремонта.

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Теги: Киев, мост, ремонт, движение, мост Патона
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Источник: korrespondent.net

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