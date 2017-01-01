В Киеве во время пожара погибла женщина
В ходе ликвидации возгорания в квартире многоэтажного дома было обнаружено тело женщины 1980 года рождения.
В Соломенском районе Киева произошел пожар в одной из квартир жилого дома, в результате которого погибла женщина. Об этом в субботу, 1 декабря, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что сообщение о пожаре на улице Монтажников, 1б, поступило в Службу спасения 101 в 15.45.
Спасатели установили, что пожар возник в одной из квартир на втором этаже 9-этажного жилого дома. Из-за сильного задымления с верхних этажей здания эвакуировали 25 человек, среди которых один ребенок.
В 16.24 возгорание локализовали, а в 17.22-ликвидировали.
К тушению пожара привлекались шесть единиц основной и специальной техники и 30 человек личного состава ГСЧС.
Причину возгорания устанавливают правоохранительные органы.
Фото: facebook.com/DSNSKyiv
Напомним, 24 ноября в столичном микрорайоне Бортничи произошел пожар в квартире, во время которого погибла женщина.
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