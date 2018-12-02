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В Киеве за сутки от гололеда пострадали 65 человек

Комментариев: 1
Все 65 обращений к медикам были из-за полученных травм в результате погодных условий на улице, а именно - гололеда.
Гололед в Киеве привел к 65 пострадавшим
Гололед в Киеве привел к 65 пострадавшим
Getty Images

В Киеве за минувшие сутки из-за гололеда травмировались 65 человек. Об этом в воскресенье, 2 декабря, заявила пресс-секретарь Департамента здравоохранения Киевской городской администрации Наталья Вишневская, сообщает УНН.

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По ее словам, с 65 травмированных, восемь - дети, 57 - взрослые.

"Все 65 обращений к медикам были из-за полученных травм собственно в результате погодных условий на улице, а именно - гололеда", - уточнили в КГГА.

Ранее синоптики предупреждали, что на выходных почти по всей Украине будет идти снег, температура опустится от -9 до -16 градусов.

Также сообщалось, что в Киеве 17 ноября из-за гололеда травмировались и обратились в медицинские учреждения около 200 человек.

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Теги: Киев, снегопады, травмы, улица, травма, гололед, непогода, пострадавшие, снегопад в Киеве
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Gular    02.12.2018, 18:23
Оценка:  0
Gular
а посыпать тротуары не пробовали?
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