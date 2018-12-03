В Киеве будут судить директора института МВД

Директора проектного института подозревают в мошенничестве.

Киевской местной прокуратурой №5 завершено досудебное расследование в отношении директора Государственного специального проектного института МВД Украины, нанесшего ущерб Украине на сумму 14 400 000 грн.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

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В 2009 году институт МВД заключил договор со строительной компанией о приобретении административного здания стоимостью 14 400 000 грн. Отмечается, что институт полностью рассчитался со строительной компанией, однако здание взамен не получил, после чего договор был расторгнут в судебном порядке, а строительную компанию обязали вернуть институту уплаченные средства.

Но директор института тайно заключил незаконный договор передачи этого здания в собственность подставной лицу. Правоохранители отмечают, что своими действиями директор института нанес государству материальный ущерб в размере 14 400 000 грн.

Правоохранители не указывают фамилию подозреваемого, однако по информации некоторых СМИ, которые ссылаются на государственные реестры, институт с 2010 года возглавляет Зиновий Дзюба.

По результатам следствия действия должностного лица института квалифицированы по ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 366, ч.2 ст.367 УК Украины, а его пособника - по ч.4 ст.358, ч.4 ст.190 УК Украины.

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