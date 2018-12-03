Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве будут судить директора института МВД

Комментариев: 2
Директора проектного института подозревают в мошенничестве.
Прокуратура передала в суд дело директора института МВД
Прокуратура передала в суд дело директора института МВД
depositphotos.com

Киевской местной прокуратурой №5 завершено досудебное расследование в отношении директора Государственного специального проектного института МВД Украины, нанесшего ущерб Украине на сумму 14 400 000 грн.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Читай также: Как ВСУ лишали боеспособности: Данные обнародовал Киевский НИИ судэкспертиз

В 2009 году институт МВД заключил договор со строительной компанией о приобретении административного здания стоимостью 14 400 000 грн. Отмечается, что институт полностью рассчитался со строительной компанией, однако здание взамен не получил, после чего договор был расторгнут в судебном порядке, а строительную компанию обязали вернуть институту уплаченные средства.

Но директор института тайно заключил незаконный договор передачи этого здания в собственность подставной лицу. Правоохранители отмечают, что своими действиями директор института нанес государству материальный ущерб в размере 14 400 000 грн.

Правоохранители не указывают фамилию подозреваемого, однако по информации некоторых СМИ, которые ссылаются на государственные реестры, институт с 2010 года возглавляет Зиновий Дзюба.

По результатам следствия действия должностного лица института квалифицированы по ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 366, ч.2 ст.367 УК Украины, а его пособника - по ч.4 ст.358, ч.4 ст.190 УК Украины.

Как сообщалось 28 сентября, на стратегическом ГП Электронмаш расхищали недвижимость.

Поделись:
Теги: коррупция, хищения, ВМС
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
П    03.12.2018, 12:39
Оценка:  0
П
Не может быть. Он же прошел люстрацию и подтвердил свою высокую квалификацию. А если серьезно, то очень жаль, что реформы коту под хвост. "Старые" научили работать "новых", а должно было быть наоборот.
страхшоссе    03.12.2018, 12:30
Оценка:  0
страхшоссе
Так вот там чему учат ...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь