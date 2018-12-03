Молодой химик выбросился с 14 этажа дома.

В Киеве мужчина из-за травли на работе покончил с собой - СМИ

В Киеве мужчина из-за травли на работе покончил с собой - СМИ

В Киеве на улице Олейника, 3, в понедельник, 3 декабря, 27-летний мужчина выбросился с 14 этажа дома. От полученных травм он скончался на месте.

Об этом сообщает Информатор.

Сообщается, что к телу погибшего выбежали жена и мать.

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“Мама мужчины была в состоянии истерики и в слезах кричала, что ее сын химик, занимался наукой и работал в одном из институтов Киева. По ее словам, он выбросился из-за травли на работе. Из-за чрезмерных требований начальства погибший практически не спал последнее время“, - сообщает издание.

На месте работал экипаж патрульной полиции, следственно-оперативная группа и “скорая“. Обстоятельства трагического события устанавливаются.

Как сообщалось, в сентябре были названы три версии самоубийства летчика Волошина.