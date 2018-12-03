Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве мужчина из-за травли на работе покончил с собой - СМИ

Комментариев: 1
Молодой химик выбросился с 14 этажа дома.
В Киеве мужчина из-за травли на работе покончил с собой - СМИ
© kiev.informator.ua
Фото 1/6
  • Обстоятельства трагедии выясняют правоохранители
  • Обстоятельства трагедии выясняют правоохранители
  • Обстоятельства трагедии выясняют правоохранители
  • Обстоятельства трагедии выясняют правоохранители
  • Обстоятельства трагедии выясняют правоохранители
  • Обстоятельства трагедии выясняют правоохранители
В Киеве мужчина из-за травли на работе покончил с собой - СМИ
Обстоятельства трагедии выясняют правоохранители
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

В Киеве на улице Олейника, 3, в понедельник, 3 декабря, 27-летний мужчина выбросился с 14 этажа дома. От полученных травм он скончался на месте.

Об этом сообщает Информатор.

Сообщается, что к телу погибшего выбежали жена и мать.

Читай также: В Звенигородке чиновник РГА совершил суицид

“Мама мужчины была в состоянии истерики и в слезах кричала, что ее сын химик, занимался наукой и работал в одном из институтов Киева. По ее словам, он выбросился из-за травли на работе. Из-за чрезмерных требований начальства погибший практически не спал последнее время“, - сообщает издание.

На месте работал экипаж патрульной полиции, следственно-оперативная группа и “скорая“. Обстоятельства трагического события устанавливаются.

Как сообщалось, в сентябре были названы три версии самоубийства летчика Волошина.

Поделись:
Теги: Киев, самоубийство
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
NYKITA    03.12.2018, 14:51
Оценка:  0
NYKITA
Так надо было травить начальство, а себя губить.Царство небесное - земля пухом.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь