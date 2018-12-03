В центре Киева троллейбус выехал на тротуар
В Киеве на бульваре Шевченко у троллейбуса отказали тормоза, и он чуть не врезался в здание. Инцидент произошел вечером в понедельник, 3 декабря, сообщает Информатор.
По словам кондуктора троллейбуса, водитель направлялся в сторону проспекта Победы. На остановке "Улица Ивана Франко" у транспорта отказали тормоза.
"Водитель не смог остановиться и вырулил на тротуар за остановкой. К счастью, от столкновения с зданием транспорт спас большой сугроб на пешеходной части. Благодаря ему, троллейбус удалось остановить", – сообщает СМИ.
Cмотрите фотогалерею: В центре Киева троллейбус выехал на тротуар
В салоне находились три пассажира и кондуктор, а в кабине - водитель и его сменщица. Автомобили, припаркованные недалеко от перекрестка, троллейбус не задел.
Жертв и пострадавших в ДТП нет. На месте происшествия работала аварийная служба.
В Киеве троллейбус раздавил ремонтника
Ранее в Шевченковском районе Киева троллейбус вылетел с дороги, пересек тротуар и врезался в дерево.
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