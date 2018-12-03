В центре Киева троллейбус выехал на тротуар

Жертв и пострадавших нет, автомобили, припаркованные недалеко автомобили троллейбус не задел.

В Киеве на бульваре Шевченко у троллейбуса отказали тормоза, и он чуть не врезался в здание. Инцидент произошел вечером в понедельник, 3 декабря, сообщает Информатор.

По словам кондуктора троллейбуса, водитель направлялся в сторону проспекта Победы. На остановке "Улица Ивана Франко" у транспорта отказали тормоза.

"Водитель не смог остановиться и вырулил на тротуар за остановкой. К счастью, от столкновения с зданием транспорт спас большой сугроб на пешеходной части. Благодаря ему, троллейбус удалось остановить", – сообщает СМИ.

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В салоне находились три пассажира и кондуктор, а в кабине - водитель и его сменщица. Автомобили, припаркованные недалеко от перекрестка, троллейбус не задел.

Жертв и пострадавших в ДТП нет. На месте происшествия работала аварийная служба.

В Киеве троллейбус раздавил ремонтника

Ранее в Шевченковском районе Киева троллейбус вылетел с дороги, пересек тротуар и врезался в дерево.

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