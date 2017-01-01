Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

С начала года полиция Киева изъяла 800 кг наркотиков

Комментариев: 0
Было выявлено почти три тысячи фактов оборота наркотиков, из них - 313 попыток сбыта наркотических веществ.
Ранее СБУ блокировала контрабанду опасных веществ
Ранее СБУ блокировала контрабанду опасных веществ
ssu.gov.ua

В течение 2018 года столичные правоохранители изъяли 800 кг наркотиков. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко, информирует пресс-служба Киевского городского совета в понедельник, 3 декабря.

По его словам, в течение 2018 года было выявлено почти 3000 фактов оборота наркотиков. Из них 313 попыток сбыта наркотических веществ.

"За это привлечены к ответственности 78 человек. Было изъято 800 кг наркотиков общей стоимостью 30 млн гривен", - сообщил Крищенко.

Он рассказал, что полиция большое внимание уделяет незаконному обороту оружия. Так, с начала года в Киеве были изъяты в результате обысков и проведения спецопераций: 272 пистолеты, 40 револьверов, 39 винтовок, 38 автоматов, 15 противотанковых гранатометов, 105 гранат, почти 32 тысячи патронов различного калибра, 25 кг взрывчатых веществ, 9 самодельных взрывных устройств.

Ранее в Киевской области ликвидировали межрегиональную группу наркодилеров.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: наркотики, Киев, полиция, Наркотик, наркоторговля, наркокартель, наркобарон, наркомафия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь