Под Киевом бандиты, маскируясь под СБУ, грабили элитные авто

Псевдо-СБУшникам грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В Киевской области правоохранители задержали группу из четырех человек, которые под видом сотрудников Службы безопасности Украины совершали разбойные нападения на территории Киева и области.

Об этом сообщил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

Так, “разбойники с большой дороги“, используя форменную одежду, шевроны и поддельные удостоверения офицеров СБУ, совершали нападения на дорогах – останавливали элитные автомобили и завладевали имуществом водителей и пассажиров.

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Во время обысков по адресам злоумышленников правоохранители обнаружили спецодежду, шевроны СБУ, поддельные удостоверения различных правоохранительных органов, оружие, боеприпасы к нему, ножи, маскировочную одежду, балаклавы, рации и множество государственных номерных знаков, которые использовались во время разбойных нападений.

В прокуратуре сообщили, что подозреваемые задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Им сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 187 УК Украины (разбой).

В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Стоит отметить, что участникам банды грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщалось 1 ноября, в Волынской области задержали грабителей, которые выдавали себя за правоохранителей, используя форменную одежду сотрудников патрульной полиции.