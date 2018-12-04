Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

УЗ начала отменять экспрессы Киев-Борисполь

Комментариев: 0
Укрзализныця отменила несколько рейсов в ночное время и в пиковое утреннее и вечернее.
Отменены несколько рейсов в ночное и утреннее время
Отменены несколько рейсов в ночное и утреннее время
facebook.com.Ukrzaliznytsia

Читай также: Экспресс Киев-Борисполь отправился в первый рейс

Укрзализныця начала отменять экспресс Киев-Борисполь на пятый день после начала регулярного сообщения между Киевом и аэропортом.

Об этом сообщает аvianews.

Как следует из обновленного расписания, которое введено в действие с 00:00 4 декабря, отменены несколько рейсов в ночное время и в пиковое утреннее и вечернее.

В связи с этим интервал движения экспрессов ночью увеличен до двух часов, в пиковое время - почти до одного часа, а в межпиковое - превышает один час.

Читай также: Экспресс Киев-Борисполь соединят с метро

Отмечается, что в первые дни движения поездов основной интервал составлял около 1 часа, при этом в утреннее и вечернее время он уменьшался до 27-44 минут.

Напомним, скоростной экспресс из Киева в аэропорт Борисполь сломался на следующий день после его запуска.

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь