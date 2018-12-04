УЗ начала отменять экспрессы Киев-Борисполь

Укрзализныця отменила несколько рейсов в ночное время и в пиковое утреннее и вечернее.

Отменены несколько рейсов в ночное и утреннее время facebook.com.Ukrzaliznytsia

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Укрзализныця начала отменять экспресс Киев-Борисполь на пятый день после начала регулярного сообщения между Киевом и аэропортом.

Об этом сообщает аvianews.

Как следует из обновленного расписания, которое введено в действие с 00:00 4 декабря, отменены несколько рейсов в ночное время и в пиковое утреннее и вечернее.

В связи с этим интервал движения экспрессов ночью увеличен до двух часов, в пиковое время - почти до одного часа, а в межпиковое - превышает один час.

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Отмечается, что в первые дни движения поездов основной интервал составлял около 1 часа, при этом в утреннее и вечернее время он уменьшался до 27-44 минут.

Напомним, скоростной экспресс из Киева в аэропорт Борисполь сломался на следующий день после его запуска.