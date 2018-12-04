УЗ начала отменять экспрессы Киев-Борисполь
Читай также: Экспресс Киев-Борисполь отправился в первый рейс
Укрзализныця начала отменять экспресс Киев-Борисполь на пятый день после начала регулярного сообщения между Киевом и аэропортом.
Об этом сообщает аvianews.
Как следует из обновленного расписания, которое введено в действие с 00:00 4 декабря, отменены несколько рейсов в ночное время и в пиковое утреннее и вечернее.
В связи с этим интервал движения экспрессов ночью увеличен до двух часов, в пиковое время - почти до одного часа, а в межпиковое - превышает один час.
Читай также: Экспресс Киев-Борисполь соединят с метро
Отмечается, что в первые дни движения поездов основной интервал составлял около 1 часа, при этом в утреннее и вечернее время он уменьшался до 27-44 минут.
Напомним, скоростной экспресс из Киева в аэропорт Борисполь сломался на следующий день после его запуска.